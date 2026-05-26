Bundesbank: Orta Doğu krizi nedeniyle Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte durgunlaşması bekleniyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından yayımlanan son aylık rapora göre Almanya ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü bir performans gösterdi. Sanayi üretimi, sanayi satışları ve mal ihracatı söz konusu dönemde güçlü bir seyir izledi.

Bundesbank, sanayi faaliyetlerinin hem yurt içi hem de küresel talepteki toparlanmadan destek aldığını belirtirken, ihracat performansının özellikle ABD başta olmak üzere avro bölgesi dışındaki pazarlara yapılan sevkiyatlarla güçlendiğini ifade etti.

İş gücü piyasasındaki zayıflama sürüyor

Ekonomik performansın beklenenden güçlü olmasına rağmen Bundesbank, Almanya iş gücü piyasasındaki kötüleşmenin devam ettiğini vurguladı. İş gücü piyasasındaki zayıflamanın yalnızca istihdam koşullarındaki düşüşten değil, aynı zamanda ülkenin iş gücü yapısını etkileyen demografik sorunlardan da kaynaklandığını paylaştı.

Bununla birlikte Bundesbank, İran’daki savaşın başlamasının ardından hizmet sektörünün bazı bölümlerinde iş dünyası güveninin belirgin şekilde kötüleştiğini dile getirdi.

Yüksek enerji fiyatları enflasyonu yukarı taşıyor

İlk çeyrekte enflasyonun, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere bağlı olarak artan enerji fiyatları sebebiyle yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği ifade edildi. Bundesbank, İran savaşının başlamasının ardından ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak Mart ayında akaryakıt ve kalorifer yağı fiyatlarının sert şekilde yükseldiğini aktardı.

Hizmet enflasyonunun bir miktar gerilemesine rağmen tarihi ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi. Almanya’nın yıllık enflasyon oranının Nisan ayında %2,9 seviyesine çıktığı ve önümüzdeki aylarda da yüksek seyretmesinin beklendiği vurgulandı. Ayrıca enflasyon görünümünün büyük ölçüde Orta Doğu’daki çatışmanın seyrine bağlı olacağı paylaşıldı.

Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte durgunlaşması bekleniyor

Bundesbank, Orta Doğu krizinin ekonomik etkileri nedeniyle Almanya ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde durgunlaşmasının beklendiğine dikkat çekti.

Yüksek enflasyon ve satın alma gücündeki düşüşün özel tüketim ve tüketici odaklı hizmet sektörleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Bundesbank, aynı zamanda yüksek enerji maliyetleri ve tedarikte yaşanan sıkıntıların sanayi faaliyetleri ve inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Öne çekilen siparişlerin etkisi geçici olabilir

Raporda ayrıca bazı sanayi sektörlerinin gelecekte oluşabilecek tedarik sıkıntılarını öngörerek siparişlerini öne çekmesi sayesinde destek gördüğü belirtildi. Ancak Bundesbank, bu olumlu etkinin geçici olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Son olarak çatışmanın olumsuz etkilerinin önümüzdeki aylarda daha yüksek maliyetler, zayıf talep ve süregelen tedarik zinciri sorunları yoluyla Almanya sanayisi üzerinde daha fazla baskı yaratacağını ekledi.