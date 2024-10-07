Alman GMH yeni devralımla takım çeliği sektöründeki konumunu güçlendirdi

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi Georgsmarienhuette Gruppe (GMH), Alman çelik üreticisi Kind & Co.’nun tamamını satın alarak takım çeliği sektöründeki konumunu güçlendirdiğini açıkladı.

Kind&Co’nun alımı, GMH Gruppe’nin yeni pazar segmentlerine girmesine, ürün portföyünü genişletmesine ve hizmet seviyesini önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyacak. GMH Gruppe’nin CEO’su Alexander Becker, “Kind&Co’nun entegrasyonunun tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ortaklık, stratejik hedeflerimize paralel ve müşterilerimize yönelik katma değeri artırıyor. Kind&Co’nun ürünleri mevcut ürün portföyümüzü tamamlıyor ve pazar odaklı bir şekilde hareket etmemizin önünü açıyor,” şeklinde konuştu.