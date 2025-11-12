 |  Giriş 
Almanya’nın enerji yoğun sektörleri uzun vadeli rekabetçi elektrik fiyatları talep ediyor

Çarşamba, 12 Kasım 2025 12:07:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya’nın enerji yoğun sektörleri, rekabetçi elektrik fiyatları sağlanması için uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm getirilmesi çağrısında bulunurken, enerji maliyetlerinin yüksek oluşunun rekabet gücünü ve yatırımcıların güvenini zedelediğini ifade etti.

Almanya’nın Enerji Yoğun Sanayileri Birliği (EID) tarafından yapılan açıklamaya göre toptan elektrik fiyatları 2021 yılının sonundan bu yana yaklaşık %100 artarken, sanayi sektörlerinde üretim %20 azaldı.

CISAF olumlu bir adım olsa da yetersiz

Birlik, AB’nin yüksek enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi’ni (CISAF) memnuniyetle karşılasa da kapsamının sınırlı olduğunu ifade etti.

EID’ye göre çerçevenin etkinliğini sınırlandıran eksiklikler arasında geçerlilik süresinin 2030 yılına kadar olması ve yardımların üç yılla sınırlandırılması, elektrik tüketiminin yalnızca %50’sine destek verilmesi, yardımların etkisinin yarı yarıya azalmasına neden olan karşı önlemler, yalnızca üretimi başka ülkelere taşıma riski olan sektörlerin kapsama girmesi ve elektrik fiyatı tazminatından faydalanan şirketlerin yeni önlemlerden avantaj sağlayamaması yer alıyor.

Dolayısıyla birlik, bu kısıtlamaların CISAF’nin etkinliğini azalttığını, aynı zamanda sektörleri karbon kaçağına ve üretimin Avrupa dışına taşınmasına karşı savunmasız bıraktığını savundu.

Acil ve yapısal iyileştirmeler için öneriler

CISAF’nin etkinliğini güçlendirmek için birlik şu önerilerde bulundu:

  • Kapsamın, üretimi Avrupa dışına taşıma riski hem yüksek hem de orta düzeyde olan sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi.
  • Şirketlerin elektrik fiyatı tazminatı ve CISAF yardımını seçmelerine veya birleştirmelerine izin verilmesi.
  • Destek hesaplamalarında teorik tüketim değerlerinin kullanılması.
  • Kaynağına bakılmaksızın elektrik tüketiminin tamamının kapsama alınması.
  • Şeffaflık için referans değer olarak ortalama baz yük elektrik fiyatlarının kullanılması.

Ayrıca sektörler, üretim maliyet planlamasına yardımcı olmak için ödemelerin elektrik tüketimiyle aynı anda aylık veya yıllık bazda yapılmasını ve ön finansman onaylarıyla desteklenmesi önerisinde bulundu.

Kalıcı ve öngörülebilir mekanizma talebi

Söz konu iyileştirmelerin yanı sıra birlik, federal hükümete CISAF’nin uzun vadeli ve güvenilir bir mekanizma haline getirilmesi için Avrupa Komisyonu ve üye devletlerle iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Bununla birlikte CISAF’nin elektrik fiyat tazminatı ile birleştirilmesi, %50 tüketim sınırının kaldırılması ve çevre hedeflerinin rekabetçiliğin korunmasına yönelik önlemlerden ayrı tutulması gerektiği dile getirildi.

EID, elektrik fiyatları 40-60€/MWh aralığında yatay seyre geçene kadar CISAF’nin yürürlükte kalmasını ve böylelikle sürdürülebilir rekabetçiliğin sağlanmasını önerdi.

Öte yandan CISAF’nin kısıtlayıcı parametreleri sebebiyle sektörlerin elektrik fiyatının, 2024 yılında 95€/MWh olan ortalama toptan elektrik fiyatı baz alındığında 83,75€/MWh seviyesinde yer aldığına, yani rekabetçi seviyenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.


