WV Stahl: Küresel toparlanmaya rağmen Almanya çelik sektöründeki durgunluk sürüyor

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), Dünya Çelik Birliğinin (worldsteel) kısa vadeli tahminine atıfta bulunarak Almanya’nın sanayileşmiş ülkeler arasında geride kalmaya devam ettiğini belirtti. Worldsteel verilerine göre küresel çelik talebinin 2025 yılında yaklaşık 1,8 milyar mt seviyesinde kalması, 2026 yılında ise yalnızca %1,3’lük sınırlı bir artış göstermesi bekleniyor. Almanya’daki çelik talebinin ise 2025 yılında %1,5 artışla 27 milyon mt’a, 2026’da ise %4,6 artışla 28 milyon mt’a ulaşması öngörülüyor.

Almanya çelik sektörü zayıf seyrini sürdürüyor

Almanya çelik piyasası cansız talep, küresel kapasite fazlası ve artan ithalatın baskısı altında. Özellikle otomotiv, makine ve tesis mühendisliği gibi başlıca sektörlerdeki düşük tüketim nedeniyle talebin tarihsel olarak düşük seviyelerde kaldığı bildiriliyor. WV Stahl, tüketimdeki bu gerilemeyi küresel kapasite fazlası, AB çelik ithalatındaki keskin artış ve çelik değer zincirindeki yapısal açıkların derinleşmesi nedeniyle bir uyarı sinyali olarak görüyor.

WV Stahl’dan siyasi destek talebi

Acilen talebi canlandırmak üzere önlemler alınmadığı sürece iç pazarda bir toparlanmanın beklenemeyeceğini vurgulayan federasyon, altyapı ve iklim fonu girişimi ancak 2027 yılından sonra etkisini göstereceği için daha acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

WV Stahl’ın başlıca önerileri:

Etkili ticaret koruma araçları oluşturulması,

Enerji yoğun sektörler için rekabetçi elektrik fiyatları sağlanması,

Yerel üretim ve AB menşeli ürün kullanımını teşvik eden kamu alım politikalarının getirilmesi şeklinde sıralanıyor.

Federasyon, bu adımlar atılmazsa Almanya’nın rekabet gücünün ve çelik değer zincirinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini ifade etti.