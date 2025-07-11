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Alman çelik grubu yeşil çelik üretim tesisleri için gerekli izinleri aldı

Cuma, 11 Temmuz 2025 14:57:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman Stahl-Holding-Saar Grubu ve bağlı şirketleri Alman çelik levha üreticisi Dillinger, uzun mamul üreticisi Saarstahl ve ROGESA, Dillingen ve Völklingen'de doğrudan indirgeme tesisi ve iki elektrik ark ocağı inşa etmek için gereken izinleri elde etti. Bu izinler şirketlerin yeşil çelik üretimine geçişinde önemli bir mihenk taşı olarak görülüyor.

Dillingen'deki doğrudan indirgeme tesisi diğer iki üretim tesisine doğrudan indirgenmiş pelet tedarik edecek ve elektrik ark ocakları bu peletleri hurda kullanarak karbon salımı azaltılmış çeliğe dönüştürecek. Tesisler Power4Steel karbonsuzlaştırma projesinin merkezi bileşenleri olup şirketleri bu tür ekipmanlar için üretim izni alan ilk Alman çelik üreticileri haline getirdi.

Dillinger ve Saarstahl CEO'su Stefan Rauber, izinlerin şirketi 2045 yılına kadar karbonsuz üretim hedeflerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştırdığını ve 2030'ların başında üretim tonajının %70’inin daha düşük karbon salımı yapmasını beklediğini ifade etti.

Power4Steel projesi gelişmiş çevre teknolojileriyle Almanya'nın Saarland bölgesinde iklim dostu çelik üretiminin güçlendirilmesini amaçlıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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