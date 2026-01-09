Iberdrola Germany yeni santralinden Salzgitter’e yenilenebilir enerji tedarik edecek

İspanyol enerji üreticisi Iberdrola’nın bağlı kuruluşu Iberdrola Germany, Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 65 MWp kapasiteli yeni güneş enerjisi santralinin inşasının tamamlandığını ve böylelikle ülkedeki yenilenebilir enerji portföyünü daha da genişlettiğini duyurdu.

Yaklaşık 45 hektarlık arazi üzerine kurulan santralde en az 92.000 adet fotovoltaik panel yer aldığı ifade edildi.

Salzgitter AG ile uzun vadeli enerji alım sözleşmesi

Santralde üretilen enerjinin tamamının imzalanan enerji alım sözleşmesi kapsamında Alman çelik üreticisi Salzgitter AG’ye tedarik edileceği ve bu sayede hem şirketin yeşil çelik üretiminin ve karbonsuzlaşma stratejisinin hem de enerji yoğun sektörlerin dönüşümünün destekleneceği dile getirildi.

Santralin yıllık yaklaşık 60 GWh enerji üretmesinin beklendiği ve bu miktarın, 20.000’den fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte santral sayesinde emisyonların yıllık en az 23.000 mt azaltılmasının tahmin edildiğine dikkat çekildi.

Sanayide elektrifikasyon destekleniyor

Üretilen enerjinin tamamının Salzgitter AG’nin çelik üretim operasyonlarına entegre edileceği ve böylelikle Avrupa’nın en enerji yoğun sanayi sektörlerinden biri olan çelik sektörünün karbonsuzlaşmasının destekleneceği aktarıldı.

Iberdrola, bu projenin yenilenebilir enerjiyi Almanya sanayisinin elektrifikasyonu ve düşük karbonlu değer zincirlerinin geliştirilmesi için temel unsur olarak konumlandırdığını belirtti.