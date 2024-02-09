Algoma Steel’in net zararı üçüncü çeyrekte yükseldi

Cuma, 09 Şubat 2024 14:18:47 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel Inc., 2023-2024 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ne zararı bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 69,8 milyon Kanada doları seviyesine kıyasla 84,8 milyon Kanada doları seviyesine yükselirken toplam satış gelirleri geçtiğimiz mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 567,8 milyon Kanada dolarına kıyasla 615,4 milyon Kanada doları oldu.

Aynı çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü 1 milyon Kanada doları ve AVFÖK marjı da %0,2 seviyelerinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 458.341 mt’a kıyasla %12,6 artarak 516.068 mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Algoma Steel, yüksek fırın ve bazik oksijen fırınlarının yerini alacak son teknoloji iki elektrik ark ocağının inşasında önemli bir aşama katettiğini ifade etti. Dolayısıyla şirket, ham çelik üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 3,7 milyon mt’a çıkmasını ve karbon salımını yıllık yaklaşık %70 azaltmayı bekliyor.