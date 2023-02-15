Algoma Steel üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Çarşamba, 15 Şubat 2023 12:37:09 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli Algoma Steel Inc., 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sonra eren üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 123 milyon Kanada doları net kâra kıyasla 69,8 milyon Kanada doları net zarar kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 1,06 milyar Kanada dolarına kıyasla 567,8 milyon Kanada doları oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise Algoma Steel yıllık %48 düşüşle 318,9 milyon Kanada doları net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %26,6 düşüşle 2,1 milyar Kanada doları seviyesinde kaydedildi.

Şirketin çelik sevkiyatları geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 552.544 mt’a kıyasla %17 düşüşle 458.341 mt seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlardaki düşüş levha tesisi yenileme çalışmalarındaki gecikme ve gerçekleştirilen ek bakım çalışmalarından kaynaklandı.