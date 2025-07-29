Algoma Steel ticari engeller nedeniyle finansman arıyor

Kanadalı önde gelen sıcak ve soğuk rulo sac üreticisi Algoma Steel, Kanada’dan ithal çeliğe uygulanan %50’lik 232. Madde vergilerinin faaliyetlerini ve gelecek tahminlerini önemli derecede etkilediğini belirtti. Algoma’nın kısa vadede likiditesini koruyabilecek kadar kaynağı bulunsa da ABD’nin getirdiği vergilerin yarattığı belirsizlik nedeniyle üretici yapısal sorunlar yaşıyor. Üretici bu nedenle ilave finansman bulma kararı aldığını ifade etti.

Algoma mevcut faaliyetlerini desteklemek ve stratejik olarak çeşitlilik sağlayabilmek için devletten sağlayabileceği likidite araçlarını ve finansman programlarını değerlendiriyor. Bu değerlendirmeler arasında 500 milyon CAD değerindeki Büyük Ölçekli İşletme Vergi Kredisi programı da bulunuyor. Bununla birlikte savunma ve inşaat gibi sektörlerdeki uzun vadeli talep ve Kanada’nın yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda sermaye yatırımları da gözden geçiriliyor.

Algoma Steel CEO’su Michael Garcia konu hakkında, “Süregelen ticari engellerin nelere yol açabileceğini değerlendirmek için kapsamlı ve disiplinli bir yaklaşım izliyoruz. Kanadalı çelik üreticilerinin ulusal ekonomiye katkı sağlamaya devam etmeleri için acilen detaylı bir politikaya ihtiyaç var. Kanada’nın ekonomik gücünü, çevre hedeflerini ve ulusal güvenliğini koruyabilmesi için güçlü bir çelik sektörü gerekiyor. Doğru bir çerçeve oluşturulduğu takdirde Algoma’nın bu süreçten Kanada’nın en önemli varlıklarından biri olarak çıkacağından eminiz,” şeklinde konuştu.