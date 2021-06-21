Algoma Steel Inc.’in net kârı mali yılın dördüncü çeyreğinde arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:19:42 (GMT+3) | San Diego

Kanada merkezli Algoma Steel Inc., 31 Mart tarihinde sona eren mali yılın dördüncü çeyreğine yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, Algoma Steel’in, bir önceki çeyrekte kaydedilen 73,5 milyon $ net zarardan 114 milyon $ net kâra geçtiği belirtildi. Şirket, 2020 yılının mali yılının dördüncü çeyreğinde 19 milyon $ net kâr elde etmişti.

Algoma Steel tarafından düzenlenen basın toplantısında, şirketin bu yıl gösterdiği güçlü performansta hem gelir hem de maliyet faktörlerinin etkili olduğu ve şirketin maliyetlerini kontrol altına alıp finansal ve likidite durumunu güçlendirdiği ve güçlü çelik talebinden faydalandığı belirtildi.

Şirketin sevkiyatları söz konusu çeyrekte 564.268 mt olurken, çelikten elde edilen satış gelirleri bir önceki çeyrekte kaydedilen 421 milyon $’a kıyasla %50 ve 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 493 milyon $’a kıyasla %28 artışla 633 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Algoma’nın CEO’su Michael McQuade konuya ilişkin, “Söz konusu mali sonuçlar, çalışanlarımızın ortak çabaları sayesinde elde edildi. Çalışmalarımızla birlikte yıl boyunca maliyetlerimizi önemli ölçüde düşürürken, nitelikli çelik ürünlerinin müşteri sevkiyatlarını artırdık. Bu sonuçlar ve Legato Merger Corp. ile birleşmemiz, şirketimizi, sürdürülebilir dönüşümümüzdeki stratejik girişimlerin peşinden gittiğimiz bir noktada konumlandırıyor,” açıklamasını yaptı.