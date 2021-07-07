Algoma Steel elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçiş için hükümetten kredi aldı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 15:45:20 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada merkezli Algoma Steel’in faaliyetlerini güçlendirmek ve şirketin Sault Ste. Marie, Ontario’da bulunan tesisinde kömürle çelik üretim süreçlerini aşamalı olarak durdurmak için 420 milyon $’a kadar kredi alacağını açıkladı.

Kredi, Algoma Steel’in elektrik ark ocağı üretimine geçişini desteklemek için son teknoloji ekipmanlar satın almasını sağlayacak. Bu üretim sürecinin, 2030 yılına kadar sera gazı salımını yılda üç milyon mt’dan fazla azaltarak Kanada’nın iklim hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Açıklamaya göre, yatırım, projenin inşaatı ve taşeronluğu yoluyla 500 kişiye istihdam yaratacak.

Algoma Steel’in CEO’su Michael McQuade, “Algoma’nın elektrik ark ocağı teknolojisine geçişiyle sağlanan %70 karbon salımı düşüşü, Kanada’da sera gazı salımını büyük ölçüde azaltma hedefinde ton başına en düşük maliyet fırsatlarından biri. Elektrik ark ocağıyla birlikte Ontario’nun düşük karbonlu elektrik tüketimi, müşterilerimize ve altyapı yatırımlarına yeşil çelik avantajı sağlayacak,” dedi.

Öte yandan, 420 milyon $’a varan bu yatırımın bir parçası olarak Algoma Steel, Strategic Innovation Fund’ın Net Zero Accelerator girişiminden 200 milyon $’a kadar ve Kanada Altyapı Bankası’ndan 220 milyon $’a kadar fon alacak. Algoma’nın projesinin toplam maliyeti 703 milyon $ seviyesinde yer alıyor.