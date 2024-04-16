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Kanada’da imalat satışları Şubat ayında %0,7 artış kaydetti

Salı, 16 Nisan 2024 09:50:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları bu yılın Ocak ayında aylık 0,7 artışla 71,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 alt sektörün 13’ü satışlarını artırırken en yüksek artışla %4,3 ile petrol ve kömür sektörü ve %12,6 ile elektrikli ekipmanlar, eşyalar ve bileşenler sektöründe görüldü. Kimya sektörü ise %5,5 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,7 düşüşle 120,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Kimya ile petrol ve kömür sektörlerinde kaydedilen düşüşler stok seviyesinin gerilemesinde büyük rol oynadı.

Aralık ayında stok-satış oranı Ocak ayında kaydedilen 1,71 seviyesinden 1,68 seviyesine indi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %0,8 artışla Şubat ayında 105,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık artışın başlıca kaynağı havacılık ürünleri ve parçaları sektöründeki tamamlanmamış siparişlerin %1,2 yükselmesi oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Ocak ayında kaydedilen %77 seviyesinden %78,1 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranları en çok yükselen sektörler 2,3 puan ile makine sektörü, 1,5 puan ile taşıma ekipmanları sektörü ve 1,8 puan ile gıda sektörü oldu. Ana metal ve kağıt ürünler sektörleri ise sırasıyla 1 puan ve 1,9 puan düşüş kaydetti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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