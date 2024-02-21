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Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %10,1 arttı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 09:40:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %10,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %7,7 artışla 5.394.008 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Kasım ayına kıyasla %14,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 2.987.461 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Kasım ayında kaydedilen 6.637.476 mt’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 8.445.748 mt’a kıyasla 7.653.763 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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