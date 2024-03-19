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Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Şubat ayında yükseldi

Salı, 19 Mart 2024 09:33:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) sayıları bu yılın Şubat ayında sanayi ürünleri fiyatlarının aylık %0,7 artış ve yıllık %1,7 düşüş yaşadığını gösterdi. Hammadde fiyatları ise Hammadde Fiyat Endeksine göre aylık %2,1 artış gösterirken ve yıllık %4,7 geriledi.

Sanayi ürünleri fiyatlarındaki aylık yukarı yönlü hareketin asıl kaynağı enerji ve petrol fiyatlarında görülen artış olurken hammadde fiyatlarındaki artışa ham enerji fiyatlarındaki %5,7’lik yükseliş katkı verdi. Ham petrol fiyatları %6,1 ve sentetik ham petrol fiyatları %10,1 arttı. ABD’nin hem petrol stokları altı haftadır artış gösterse de Orta Doğu’da devam eden jeopolitik sorunlar ve OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarını Mart ayına kadar uzatacağına yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Bununla birlikte Asya’dan beklenenin üzerinde talep gelmesi de fiyatları olumlu etkiledi.

Şubat ayında Çin’den gelen zayıf talep ve ülkedeki yüksek stok seviyelerin demir cevheri ve konsantre fiyatlarının %7,9 düşmesine neden oldu. Nikel fiyatları bu düşüşü hafifçe dengeleyecek şekilde %2 artış gösterdi. Dünyanın en büyük nikel üreticisi olan Endonezya’da üretimin yavaşlayış stokların azalması Şubat ayında fiyatlara yukarı yönlü baskı uyguladı. Bununla birlikte başka bir nikel üreticisi olan Rusya’ya uygulanacak yaptırımlardan dolayı nikel fiyatlarının etkilenme ihtimali de fiyatların artmasında rol oynadı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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