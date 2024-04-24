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Kanada’nın demir cevheri üretimi Şubat ayında %1 düştü

Çarşamba, 24 Nisan 2024 09:23:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %21,9 artışla 5.296.057 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Ocak ayına kıyasla %4,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %24,8 artışla 3.310.588 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Ocak ayında kaydedilen 8.145.899 mt’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 8.509.345 mt’a kıyasla 8.574.496 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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