Kanada’da imalat satışları Ocak ayında %0,2 yükseldi

Cuma, 15 Mart 2024 09:38:58 (GMT+3) | İstanbul

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları bu yılın Ocak ayında aylık % %0,2 artışla 71,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Taşıma ekipmanları ve kimya sektörleri sırasıyla %4,3 ve %3,5 artışla en çok yükselen sektörler olurken havacılık ürünleri ve parçaları sektörü %16,7 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,2 düşüşle 122,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ana metal stokları %4,2 düşüş gösterirken petrol ve kömür stokları %4,5 küçüldü.

Aralık ayında stok-satış oranı 1,72 seviyesinde yatay seyretti. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %1,3 düşüşle Ocak ayında 104,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık düşüşün başlıca kaynağı taşıma ekipmanları sektöründeki tamamlanmamış siparişlerin %2,2 gerilemesi oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda aRALIK ayında kaydedilen %75,1 seviyesinden %77,1 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranları en çok düşen sektörler 7,1 puan ile metal olmayan maden sektörü ve 6,1 puan ile bilgisayar ve elektronik ürünler sektörü oldu. Kimya ve taşıma ekipmanları sektörleri ise sırasıyla 7,5 puan ve 3,7 puan artış kaydetti.