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Algoma yüksek fırındaki onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başladı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 10:26:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel yüksek fırınında gerçekleştirilen onarım çalışmalarını tamamlayarak fırını yeniden devreye aldığını ve çelik üretimine yeniden başladığını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yüksek fırın faaliyetleri 20 Ocak tarihinde kok üretim tesisinde şebeke borularını destekleyen yapının çökmesinin ardından güvenlik sebepleriyle geçici olarak durdurulmuştu.

Algoma kok üretim kapasitesini artırıp yeniden stok yapmaya odaklanırken gerekli altyapı onarım çalışmalarına da devam ediyor. Şirket demir üretiminde kullanmak üzere üçüncü şirketlerden kok temini ihtimalini değerlendirmeye devam edecek.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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