Kanada’da imalat satışları Aralık ayında %0,7 düştü

Cuma, 16 Şubat 2024 09:18:49 (GMT+3) | İstanbul

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık % %0,7 düşüşle 71,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Motorlu araç ve makine sektörleri sırasıyla %13,5 ve %3,1 düşüşle en çok gerileyen sektörler olurken havacılık sektörü %10,6 artış kaydetti.

Satışlar 2023 yılının son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %1,6 düşüşle 213,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu düşüşün en büyük nedenleri taşıma ekipmanları ve gıda sektörlerinde kaydedilen düşüşler oldu.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,6 düşüşle 123,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. İşlenmiş ürün ve nihai mamul stokları %3 ve %0,9 düşüş gösterdi. Stokları en fazla azalan sektörler %3,3 ile ulaşım ekipmanları, %5,5 ile petrol ve kömür ve %3,1 ile gıda sektörleri oldu.

Aralık ayında stok-satış oranı 1,73 seviyesinde yatay seyretti. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Kasım ayında kaydedilen %79,1 seviyesinden %75,3 seviyesine geriledi. Kapasite kullanım oranları en çok düşen sektörler 7 puan ile ulaşım ekipmanları sektörü ve 5,3 puan ile gıda sektörü oldu. Petrol ve kömür ürünleri sektörü ise 6,7 puan artış kaydetti.