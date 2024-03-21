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Kanada’nın demir cevheri üretimi Ocak ayında %4,5 düştü

Perşembe, 21 Mart 2024 10:22:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %4,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 5.153.532 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Aralık ayına kıyasla %19,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,7 artışla 3.582.180 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Aralık ayında kaydedilen 7.653.763 mt’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 9.074.741 mt’a kıyasla 8.145.899 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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