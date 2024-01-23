Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %3,9 düştü

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %9,1 düşüşle 5.097.092 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Ekim ayına kıyasla %22,1 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %10,4 artışla 3.487.427 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Ekim ayında kaydedilen 6.387.719 mt’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 8.009.383 mt’a kıyasla 6.834.355 mt oldu.