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Algoma Steel 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde sevkiyatların ve AVFÖK’ünün düşmesini bekliyor

Çarşamba, 27 Mart 2024 11:49:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğine yönelik tahminlerini açıkladı.

Şirket dördüncü çeyrekte toplam çelik sevkiyatlarının bir önceki çeyrekte kaydedilen 516.068 mt’a kıyasla düşerek 445.000-460.000 mt aralığında yer alacağını ve düzenlenmiş AVFÖK’ünün ise 30-40 milyon CAD olacağını tahmin ediyor. Söz konusu çeyrekte Algoma, kok tesisinde yaşanan kazanın ardından yüksek fırın faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmuş olması sebebiyle üretiminin 120.000-150.000 mt düşmesini ve bu durumun düzenlenmiş AVFÖK’ünü ciddi ölçüde etkilemesini beklediğini aktardı.

Şirket CEO’su Michael Garcia, “Mali yılı başarıyla tamamlamayı ve çelik üretiminin normal seviyelere dönmesini bekliyoruz. Ürünlerimize olan talep güçlü seyrediyor ve sıcak rulo sac piyasa fiyatları yükseliyor. Üretimimizin tam kapasite yeniden başlamasıyla birinci çeyrek sonuçlarımızın iyileşeceğini öngörüyoruz. En önemlisi de elektrik ark ocağı projemiz hızla ve bütçe dahilinde devam ediyor ve devreye alma çalışmalarının bu yılın sonuna doğru başlaması bekleniyor,” açıklamalarını yaptı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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