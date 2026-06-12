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SHIPROUTE-26 etkinliği İstanbul’da 600’den fazla denizcilik profesyonelini bir araya getirecek

Cuma, 12 Haziran 2026 11:29:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), 8 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul Divan Kuruçeşme’de dünya denizcilik sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından biri olan SHIPROUTE-26 etkinliğini gerçekleştireceğini duyurdu. Bu yıl Almanya’nın misafir ülke olarak yer alacağı organizasyona dünyanın dört bir yanından 600’den fazla denizcilik profesyonelinin katılmasının beklendiği bildirildi.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak, misafir ülke olarak seçilen Almanya’nın küresel denizcilik sektöründeki önemli konumuna dikkat çekti. Bununla birlikte Torlak, etkinliğin önemli bölümlerinden biri olan panel oturumlarının içeriğini de paylaştı. Buna göre üç ayrı panelde sırasıyla “Jeopolitik Gelişmelerin Denizcilik Sektörüne Etkileri”, “Küresel Finansman Çözümleri: Günümüzün Belirsiz Dünyasında Risk Yönetimi” ve “Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme” başlıklarının ele alınacağı aktarıldı.

Aynı zamanda denizcilik idaresi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve uluslararası alanda söz sahibi uzmanların da etkinlikte bir araya geleceği paylaşıldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ticaret 

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