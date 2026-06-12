AB, Avrupa’ya yatırım yapan sektörler için ücretsiz emisyon tahsisatlarının süresini uzatmayı değerlendiriyor

Reuters tarafından incelenen Avrupa Komisyonuna ait bir belgeye göre komisyon, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’nde (ETS) değişiklik yapılmasını ve buna bağlı olarak sanayi sektörlerine verilen ücretsiz emisyon tahsisatlarının süresinin AB içinde yatırım yapma taahhüdü karşılığında uzatılmasını önermeye hazırlanıyor.

ETS, sanayi kuruluşları, elektrik üreticileri, denizcilik şirketleri ve hava yollarının sera gazı emisyonları için emisyon izni satın almasını zorunlu kılan ve AB’nin karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik temel mekanizması olarak öne çıkıyor.

Rekabet gücü endişeleri öne çıkıyor

Enerji yoğun sektörlerin, benzer karbon maliyetlerinin bulunmadığı bölgelerdeki üreticilerle rekabet edebilmek amacıyla emisyon tahsisatlarının bir kısmını halen ücretsiz olarak aldığı ifade edildi.

AB, daha önce karbonsuzlaşma stratejisinin bir parçası olarak ücretsiz tahsisatları kademeli şekilde kaldırmayı planladığını açıklamıştı. Ancak birçok sektör ve üye ülkeden gelen baskıların, Avrupalı üreticilerin rekabet gücünü korumaya yönelik destek mekanizmalarının sürdürülmesini yeniden gündeme getirdiği aktarıldı.

Komisyonun 15 Temmuz’da açıklaması beklenen ETS revizyon teklifine göre üye devletlerin ETS gelirlerinin büyük bir kısmını sistem kapsamındaki sektörlerin karbonsuzlaşmasını desteklemek için ayırması gerekecek.

ETS mekanizmalarında kapsamlı gözden geçirme planlanıyor

Revizyon kapsamında emisyon tahsisatlarının arzını düzenleyen ve fiyat dalgalanmaları azaltmayı amaçlayan Piyasa İstikrar Rezervi’nin daha kapsamlı şekilde yeniden tasarlanmasının da beklendiği bildirildi. Bu adımın, komisyonun yılın başında önerdiği daha sınırlı değişikliklerin devamı niteliğinde olacağı dile getirildi. Bununla birlikte yeni çerçevenin, denizcilik operatörleri ve hava yolları için ETS uyum yükümlülüklerini de sadeleştireceği vurgulandı.

Ayrıca düşük emisyonlu teknolojileri finanse eden İnovasyon Fonu ve ETS gelirlerinin %10’unun daha düşük gelirli AB üyesi ülkelere aktarılmasını sağlayan mekanizmada ise herhangi bir değişiklik olmasının beklenmediği de ifade edildi.