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İran slab ve yassı mamullere yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdı

Cuma, 12 Haziran 2026 11:24:01 (GMT+3)   |   İstanbul

İran’ın slab ve bazı yassı mamullere yönelik geçici ihracat kısıtlamaları 30 Mayıs itibarıyla sona erdi. Yerel basında çıkan haberlere göre kısıtlamaların uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle söz konusu ürünlere yönelik ihracat yasağı kaldırılmış oldu.

Bu adım, yerel arzı önceliklendirmek ve iç piyasayı istikrara kavuşturmak amacıyla getirilen kısıtlamaların sona ermesi anlamına gelirken, üreticilerin önemli çelik ürünlerinde yeniden ihracata başlamasına olanak tanıyacak.

Sektör kararı memnuniyetle karşıladı

İran çelik sektörünün temsilcileri, ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı. Sektör temsilcileri, söz konusu kısıtlamaların üreticilerin uluslararası pazarlara erişimini ve döviz geliri elde etme imkanını azalttığını savundu.

Piyasa oyuncuları, slab ve yassı mamullerin İran’ın çelik ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu ve yerel üreticiler için önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Kararın, ülkenin sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklar devam ederken çelik üreticilerinin satış imkanlarını artırması bekleniyor.

İhracat çelik sektörü için kritik önem taşıyor

İran, Orta Doğu’nun en büyük çelik üreticileri arasında yer alıyor ve üretiminin önemli bir bölümünü ihraç ettiği için dış pazarlara büyük ölçüde bağımlı durumda.

Piyasa oyuncuları, ihracatın yeniden serbest bırakılmasının:

  • enerji arzındaki aksaklıklar,
  • yurtiçi talepteki dalgalanmalar,
  • lojistik zorluklar,
  • uluslararası yaptırımlar gibi unsurlardan kaynaklanan baskıları hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Söz konusu adımın ayrıca İran menşeli çelik ürünlerinin bölgesel pazarlardaki rekabet gücünü artırabileceği ifade ediliyor.

Hükümet arz ve ihracat arasında denge kurmayı hedefliyor

İranlı yetkililer, kararın iç piyasa koşullarının değerlendirilmesinin ardından alındığını ve yerel arz ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan ihracatın sürdürülebileceğinin tespit edildiğini belirtti.

Bu adım, yetkililerin yerel tüketicileri destekleme hedefi ile sanayi üretimini ve ihracat gelirlerini artırma ihtiyacı arasında denge kurma çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Yassı Ürünler İran Orta Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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