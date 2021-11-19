Alacero 2021: Latin Amerika çelik sektörünün değer zincirini dönüştürme fırsatı var

Cuma, 19 Kasım 2021 09:53:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Tenaris, Ternium ve Tenova dahil olmak üzere pek çok çelik üreticisinin holding şirketi konumunda bulunan Techint CEO’su Paolo Rocca, Latin Amerika çelik sektörünün, değer zincirinin tamamını dönüştürmeye yönelik fırsatları olduğunu dile getirdi.

Alacero 2021 konferansının ikinci gününde konuşan Rocca, “Covid-19 pandemisinin sonrasında değer zincirini dönüştürmek için önemli bir fırsat elde ettik,” dedi.

Rocca, pandemi sonrasında, Latin Amerika’nın zayıf taraflarının meydana çıktığını ancak enerji geçişi gibi hamlelerin hızla ilerlediğini belirtti.

Rocca, “Daha temiz enerji kaynaklarına geçiş hızla ilerliyor. Enerji geçişi, değer zincirinin tanımına girdi. Çelik sektörü, tüm altyapı değer zincirinin temelini oluşturuyor. Bu sayede, toplumların tamamını dönüştürebiliriz,” yorumunu yaptı.

Yerel çelik sektörünün, tedarik zincirinin tanımlanmasında başrol oynayacak fırsatı olduğunu söyleyen Rocca, bu konuda çok çalışılmasını gerektiğinin altını çizdi.

Bununla birlikte, Rocca, hükümetlerin, çelik üreticilerinin, tüketicilerin ve sanayi sektörlerinin, ileri teknoloji kullanılarak üretilen ve bu yüzden daha masraflı olan temiz çelik ürünlerinin maliyetinin nasıl karşılanacağını bulmaya çalıştığını ifade etti.

Son olarak, Rocca, tüketicilerin, çevre dostu otomobillere daha fazla ödeme yapmayı kabul edeceğine kesin gözüyle bakabilmesi halinde, otomobil üreticilerinin, çevre dostu otomobiller üretebileceğini ve bunun sonucunda da daha temiz çelik ürünlerine daha fazla yatırım yapacaklarını ekledi.