Alacero 2022’de Latin Amerika çelik sektöründeki zorluklar ve fırsatlar ele alındı

Cuma, 18 Kasım 2022 11:42:54 (GMT+3) | San Diego

16-17 Kasım tarihleri arasında Meksika’nın Monterrey şehrinde düzenlenen Latin Amerika Çelik Birliği Alacero konferansında bir araya gelen başlıca Latin Amerikalı çelik üreticileri, sektördeki sürdürülebilirlik ve devreye alınan politikalar hakkında açıklamalar yaptı.

Alacero Başkanı Alejandro Wagner, “Gelişime inanmakla ve katkı sağlamakla kalmayıp 1.300.000’den fazla doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan bir sektörüz. Topluluklarımıza olan bağlılığımız teknolojiye, daha verimli ürünlere ve üretim süreçlerine yaptığımız yatırımlar beraberinde halk sağlığına, güvenliğine ve çevreye gösterdiğimiz özenden de anlaşılıyor. Tüm bunlar bizleri tanımlayan ve bizlere yol gösteren değerlerdir,” şeklinde konuştu.

İspanyol siyasetçi ve gazeteci Cayetana Alvares de Toledo Latin Amerika’nın siyasi ve ekonomik durumuyla ilgili, “İçinde bulunduğumuz zamanın risklerini ve zorluklarını gerçekçi bir bakış açısıyla analiz etmemiz gerekiyor,” sözlerini kullandı.

Idero CEO’su Lucas Salvatore inşaat sektöründeki mega trendlere ilişkin, “Çevreye ve sürdürülebilirliğe ilginin artığı genel bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Sektörü toplumsal kapsayıcılık, çevre etkisi ve iktisadi kalkınma ile entegre etmemiz gerekiyor,” dedi.

General Motors CEO’su José Francisco Garza Rodríguez sürdürülebilir mobilite ilgili açıklamalar yaptı. Rodríguez, “Karbon salımının olmadığı bir geleceğe ulaşma arzusundayız. Dolayısıyla portföyümüzde daha verimli araçlar ve elektrik tedarikçileri bulunuyor. Ayrıca piyasayı geliştirmeye yönelik verdiğimiz taahhütler var. Hedefimizi gerçekleştirmek için imalat ve üretim süreçlerimizi değiştiriyoruz,” ifadelerini kullandı. Grupo Proeza CEO’su Polo Cedillo sürdürülebilir mobilite başlığına ilişkin, “Dünyanın sıcaklığının çok yükseldiğini ve gezene zarar verdiğini biliyoruz. Bu bilgi ışığında net sıfır karbon salımı hedefini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buna nasıl katkıda bulunacağız?” yorumunu yaptı.

ArcelorMittal CEO’su Jefferson de Paula konferansın son gününde, “Çelik sektörü dünyada en çok kirliliğe sebep olan sektörler arasında yer alıyor. Önümüzde büyük bir zorluk olsa da aynı zamanda birçok fırsat da var. Arcelor olarak, karbon salımını azaltmanın büyük bir zorluk olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla insanlar ve gezenimiz için akıllı çelik üretme ilkesini benimsedik,” açıklamalarını yaptı.

Deacero CEO’su David David Gutiérrez, faaliyetlerinde fark yaratan üç başlığın dijitalleşme ve akıllı bilgi, tedarik zincirine yönelik lojistik sistemleri ve ürün geliştirme, üretim ve işleme olduğunu söyledi.

Son olarak, Ternium CEO’su Máximo Vedoya yaptığı açıklamalarda, “Değer zincirinin tümden bir değişim göstermesi gerekiyor. Çeliğin altyapıdan enerjiye tüm sektörlerde kullanıldığı düşünüldüğünde bu bizler için harika bir fırsat,” ifadelerine yer verdi.