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Alacero 2021: CEO’lar Latin Amerika çelik sektörünün geleceği konusunda iyimser

Cuma, 19 Kasım 2021 10:47:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerikalı çelik üreticilerinden ikisinin CEO’su, yapısal zorluklara rağmen, bölgenin çelik sektörünün geleceğine güvenle baktıklarını belirtti.

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’nun Başkanı olarak seçilen Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, Latin Amerika çelik sektöründe, yeni piyasaların ve yeni talebin ortaya çıkacağını söyledi.

Werneck, “Alıcılarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için hazır olmamız gerekiyor,” dedi ve Latin Amerika’da ham çelik üretiminin, bu yıl içerisinde, yıllık %16 artışla 65 milyon mt seviyesine çıkmasını beklediğini ekledi.

Ternium CEO’su Máximo Vedoya da Meksika çelik sektörüyle ilgili beklentilerinin olumlu olduğunu dile getirdi.

Vedoya, “Rekabet gücünün şirketimiz açısından önemli olduğu Meksika çelik sektörüne ilişkin iyimserim. Lojistik ve enerji bağlamında rekabet gücümüzü artırmaya devam etmemiz gerekiyor,” yorumunu yaptı.

Kapanış konuşmasında, Latin Amerika çelik sektörünün karşılaştığı zorlukları ele alan Werneck, “Vergi yükü, yerel finansmanın düşmesi ve lojistik sektöründeki zorluklar, Latin Amerika çelik sektörünün, diğer üreticilerle eşit olarak rekabet etmesini engelliyor. Dönüşümün gerçekleştiği ve küresel ekonomilerin toparlandığı bir dönemden geçiyoruz,” şeklinde konuştu.

Ham çelik üretiminin bu yıl, geçtiğimiz yıla kıyasla iyileşme göstereceğini öngören Werneck, üretim rakamlarının, çeliğin, yerel ekonomilerin toparlanmasında büyük bir önem taşıdığını gözler önüne sereceğini belirtti. Werneck, sözlerine, “Latin Amerika çelik sektörünün, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, sektörün karbonsuzlaştırılması için önemli adımlar atacağını düşünüyorum,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Güney Amerika  konferanslar  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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