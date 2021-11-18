Alacero 2021: Çelik sektörünün karbonsuzlaştırılması zorlu bir süreç olmaya devam ediyor

Perşembe, 18 Kasım 2021 10:03:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero tarafından dün gerçekleştirilen Alacero 2021 konferansında, Latin Amerika çelik sektörünün karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) Çevre ve İklim Değişimi Başkanı Åsa Ekdahl, çelik üreticilerinin, yerel hükümetlerle iş birliğine giderek sürdürülebilirlik projelerine maddi destekte bulunabileceğini söyledi.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasının devam ettiğini ve kritik önem taşıyan bir süreç olduğunu dile getirdi. Mittal, “İklim değişimi, kuşağımızın karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk. Bu nedenle, çelik sektörünün karbonsuzlaşmaya odaklanması oldukça mantıklı bir hamle. Günün sonunda, gezegeni kurtarmamız gerekiyor. Çelik, muhteşem bir ürün. Bu nedenle çeliği de kurtarmamız lazım. Tüm bunlar, karbonsuzlaşmadan geçiyor,” dedi.

Çelik sektörünü daha temiz bir hale getirmede kullanılacak teknolojilerin akıllı karbon, doğrudan indirgenmiş demir ve elektroliz süreçleri olduğunu söyleyen Mittal, “Henüz yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Karbondioksitin biyoetanale dönüştürülmesiyle oluşturulan akıllı karbon bunlardan biri. İspanya ve Belçika’da doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa edeceğimizi duyurmuştuk. Elektrolit, çelik üretiminde ve karbonsuzlaşma sürecinde kullanılan bir diğer teknoloji,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.