Anthony de Carvalho: Latin Amerika çelik sektörü artan küresel kapasite fazlası nedeniyle kritik durumda

Geçtiğimiz hafta Meksika’nın Monterrey kentinde Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) ve Meksika Çelik Birliği (Canacero) tarafından düzenlenen “Haksız Ticaret ve Latin Amerika Üzerindeki Etkileri” konulu bir organizasyonda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çelik Birimi Başkanı Anthony de Carvalho söz aldı. Carvalho, Latin Amerika çelik sektörünün Güneydoğu Asya ülkeleri ve özellikle Çin’in OECD üyesi ülkelerin 10 katına çıkan sübvansiyonlarının neden olduğu artan küresel kapasite fazlası ve piyasa bozulmaları nedeniyle kritik durumda olduğunu belirtti.

Küresel kapasite fazlasının 2027 yılında 721 milyon mt’a ulaşacağını öngören Carvalho, “Bu kapasite fazlası, her ülkedeki küçük ve orta ölçekli çelik sektörlerini yok edebilir,” ifadelerini kullandı. Buna rağmen özellikle Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da üretim kapasitesini artırmaya devam etmeye yönelik planlar duyuluyor.

Yerel çelik talebi azaldığı için ihracatını artıran Çin’den kaynaklanan haksız rekabet, yalnızca çelik sektörünü değil, aynı zamanda otomotiv ve ev aletleri gibi başlıca sektörleri de etkiliyor. 2024 yılında Çin, 110 milyon mt'dan fazla nihai ve yarı mamul ihraç etti ve bu tonajın 14,2 milyon mt’u Latin Amerika’ya gönderildi.

Carvalho, “Piyasa şartlarına göre hareket eden çelik sektörleri eşit rekabet koşullarında faaliyet gösteremiyor. Dünya çapında kapasite fazlasıyla karşı karşıyayız. Bu kapasite fazlası tesislerin kapanmasına, binlerce kişilik istihdam kaybına ve ekonomik bozulmalara yol açıyor. Çelik sektörü tarafında varoluşsal bir krizle karşı karşıyayız ve sektörün sürdürülebilirliğini korumak için harekete geçmeliyiz,” diyerek sözlerini sonlandırdı.