Brezilyalı CEO’ların yerel çelik sektörünün geleceğine yönelik beklentileri iyimser

Perşembe, 30 Eylül 2021 11:11:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak zorluklara rağmen, Brezilyalı çelik üreticilerinin CEO’ları, yerel çelik sektörünün geleceğine yönelik iyimser beklentileri olduğunu paylaştı. Brezilya Çelik Kongresi kapsamında düzenlenen bir panelde, Brezilya’nın çelik ihracatı ile ithalatı ve sektörü bekleyen zorluklar ele alındı.

Entegre çelik üreticisi Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, “Brezilya’nın çelik ihracatı büyüyecek ancak yine de rekabet gücüne ilişkin sorunlarla ilgilenmemiz gerekiyor,” dedi.

Yassı mamul üreticisi Usiminas CEO’su Sergio Leite, küresel çelik kapasite fazlasının sürmesinin, ülkenin çelik ihracatını sınırlayan sorunlar arasında yer aldığını belirtti ve önlemler alınması çağrısında bulundu. Leite, sözlerine “Söz konusu sorunu ele alacak somut önlemler görmüyoruz. Bunun için OECD düzeyinde bir görüşme gerekiyor,” şeklinde devam etti.

Werneck, önümüzdeki on yıllık sürece yönelik beklentilerin, son on yıla kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti ve “Brezilya çelik sektörü açısından çok daha iyi bir dönem olacak,” diye ekledi.

CEO’lar, inşaat sektörü gibi yerel sanayi sektörlerinin, yerel fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle ithalata yönelmesine bağlı olarak ülkenin çelik ithalatına da değindi.

Leite konuya ilişkin, “Brezilya’nın, Çin gibi ithalat yaptığı ülkeler arasındaki fark büyük sorun teşkil ediyor. Çin’in henüz piyasa ekonomisi haline gelmemesi, söz konusu farkları artıyor. Adil ticaret usulleri istiyoruz,” yorumunu yaptı.

Aperam South America CEO’su Frederico Ayres Lima ise, “Çelik ithalatı yapmak, iş gücü ve varlık ihraç etmek anlamına geliyor,” diyerek Brezilya’nın kendi iş gücünü kullanarak çelik ürünlerine olan talep artışını karşılayabileceğini de vurguladı.

CEO’lar, elektrikli araçlarda çelik kullanımının kısa vadede bir süre daha bekleyebileceğini bildirdi.