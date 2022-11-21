Alacero 2022: ABD’deki arz fazlası Meksika çelik piyasasını olumsuz etkilemedi

Pazartesi, 21 Kasım 2022 09:45:59 (GMT+3) | San Diego

16-17 Kasım tarihleri arasında Meksika’nın Monterrey şehrinde düzenlenen Latin Amerika Çelik Birliği Alacero konferansında konuşan Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, ABD’deki arz fazlasının Meksika’nın ithalat fırsatlarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

SteelOrbis Gustavo’ya, “ABD’de şu an özellikle yassı mamul tarafında arz fazlası olduğu görülüyor. Mevcut kapasite kullanım oranı yaklaşık %70 seviyelerinde yer alıyor. Planlı bakım çalışmaları sebebiyle faaliyet göstermeyen üreticiler var. Teslimat süreleri kısaldı, fiyatlar düşüyor ve önümüzdeki 12-16 aylık süre içerisinde devreye alınması planlanan yeni elektrik ark ocaklı üretim kapasiteleri mevcut. Panel konuşmacılarından biri ABD’ye çelik ihracatı yanında Meksika’nın ithalat ihtiyacını dengelemeye yardımcı olabilecek yeni üretim kapasiteleri için ilave fırsatlar olduğundan bahsetmişti. ABD’deki arz fazlasının Latin Amerika’nın ABD’ye çelik ihracatını etkileyeceğini, etkileyecekse nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? ABD’deki arz fazlasının Latin Amerika piyasalarına kayacağına ilişkin endişeleriniz var mı?” sorusunu yöneltti.

Gustavo soruyu, “ABD ile Latin Amerika arasında uzun mamul ticareti bakımından fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bunun en önemli örneği [ülkede yarı iletken çip arzını yükseltmek için yarı iletken çip imalatını, tasarımını ve bu konudaki araştırmaları artırmaya yönelik hazırlanan] CHIPS yasasının ABD kongresinden geçmesiydi. ABD’de yeni tesisler inşa ederken [ABD’li] müşterilerimizden daha fazla sipariş aldığımız için bekleyen siparişlerimizin sayısı artıyor. Önümüzdeki yıllarda uzun mamul talebinin olması bekleniyor,” şeklinde yanıtladı.

Deacero CEO’su David Gutierrez, Meksika ile ABD arasındaki ticari ortaklığın son 90 yıldır güçlü seyrettiğini söyledi. Gutierrez sözlerine, “Ülkelerimizin birbirini tamamladığı ve birbirlerinin daha rekabetçi olmasını sağladığı düşüncesindeyim. ABD ile Meksika arasındaki ilişki ABD’nin Asya ülkeleriyle olan ilişkilerinden çok daha farklı,” şeklinde devam etti.