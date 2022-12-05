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Akçelik üretim kapasitesini artırmak için yatırım yapacak

Pazartesi, 05 Aralık 2022 12:34:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kocaeli’de faaliyet gösteren Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited üretim kapasitesini artırmak için 235,94 milyon TL yatırım yapacak.

Yatırımın ardından Akçelik yıllık 94.020 mt soğuk çekilmiş ve soyulmuş mil üretim kapasitesine sahip olacak.

Buna ek olarak şirket 8,91 milyon $ (166,17 milyon TL) değerinde makine ve teçhizat ithal edecek. Böylece şirketin toplam yatırımı tutarı 402 milyon TL'yi aşacak.

Öte yandan, söz konusu yatırım 30 kişilik yeni istihdam yaratacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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