AHMSA’nın üretime yeniden başlaması için mevcut yönetimi değiştirilecek

Cuma, 16 Şubat 2024 10:48:31 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik üreticisi AHMSA’nın iflas davasından sorumlu olan mahkeme, AHMSA’nın yeniden yapılandırma süreci dahilinde çelik üretimine yeniden başlayabilmesi için şirket kadrolarına uzman yöneticilerin atanması gerektiğini belirtti.

Mahkemeye göre aralarında Argentem Creek Partners da bulunan yeni yatırımcıların şirketi iflastan kurtarabilmesi için şirketin iflasında etkili olan mevcut yönetim kurulunun yönetimden azat edilmesi gerekiyor.

AHMSA’nın yeniden yapılandırma sürecine hâkim olan kaynakların SteelOrbis’e sağladığı bilgilere göre, mahkemenin yönetim kurulunu değiştirmesi hukuki çerçevede mümkün. Bu yönetim kurulunun değişmesi, Argentem Creek Partners’ın yönlendirdiği yatırımcıların geçen sene şirketin ana hissedarı Alonso Ancira Elizondo ile başlatılan devir sürecinin tamamlanması için hayati bir önem taşıyor.