AHMSA’nın satış işlemleri başlatıldı

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) ikinci mali yeniden yapılandırma sürecini yöneten mahkeme, 6 Kasım şirketin iflas ettiğini açıklayarak en yüksek karşı teklifi veren tarafa şirketin borçları gibi hiçbir yükümlülük olmadan satış işlemlerini başlattı.

Yıllık 5,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan AHMSA, 2023 yılının Ocak ayında faaliyetlerini durdurmuştu. Şirketin en başta 2,8 milyar $ olan toplam borcu iflas süreci içinde 5,95 milyar $’a çıktı.

Şirket resmi olarak iflas etmesiyle birlikte tüm borçlarından azledilecek. Şirketin üretim tesisleri ve madenleriyle birlikte satışı gerçekleştirilip süreçten sorumlu olan mahkeme satıştan gelecek meblağ ile alacaklılara ödeme yapacak.

AHMSA’nın varlıklarına talipli olan taraflar arasında Ternium, ArcelorMittal, Brezilyalı bir çelik şirketi, Kanadalı bir şirket ve Meksika merkezli Villacero yer alıyor.