AHMSA’nın madencilik biriminin konkordato talebi kabul edildi

Perşembe, 05 Ocak 2023 10:12:48 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) tarafından yapılan açıklamada madencilik birimi Minera del Norte SA de CV’nin (Minosa) konkordato talebiyle yaptığı başvurunun mahkemece kabul edildiği duyuruldu.

Minosa’nın 2 Ocak tarihi itibarıyla iflastan korunma altına girdiğini belirten AHMSA, alacaklılarına olan ödemelerin yasak olarak askıya alınabileceğini ve ödeme yapılmaması durumunda teminatların icra edilemeyeceğini ifade etti.

Yıllık 6,6 milyon mt’dan fazla termal kömür ve demir cevheri çıkarma kapasitesi bulunan Minera del Norte (Minosa) Federal Elektrik Komisyonu’nun (CFE) kömür alımlarını durdurduğu 2020 yılından bu yana mali sıkıntılar yaşıyor.

AHMSA, şirketin çelik faaliyetlerinin bu karardan etkilenmeyeceğini de belirtti.