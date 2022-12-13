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AHMSA’nın iflası Meksika’yı ekonomik açıdan olumsuz etkileyebilir

Salı, 13 Aralık 2022 10:22:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika sanayi sektörü oyuncuları yerel çelik devi Altos Hornos de México’nun (AHMSA) borçlarını ödeyememesine bağlı iflasının ülkeyi ekonomik açıdan olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Federal Elektrik Komisyonu’nun (CFE) elektrik tedarikini kesmesiyle şirketin sorunlarının arttığı ve ülkenin en büyük sekizinci ekonomisi olan Coahuila eyaletinde 17.000 işin risk altında olduğu belirtildi.

Meksika, ABD, Almanya, Polonya, Hindistan, Çin ve Güney Kore’de üretim tesisleri bulunan oto yedek parça üreticisi Katcon Başkanı Fernando Turner, sırf hissedarlara duyulan hoşnutsuzluk sebebiyle Coahuila’nın en büyük şirketlerinden birinin kurtarılması için harekete geçilmemesinin yersiz olduğunu söyledi.

AHMSA’nın da devlet tarafından işletilen petrol şirketi Pemex gibi teknik iflas durumunda olduğu belirtiliyor.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López federal hükümetin AHMSA’ya destek sağlamayacağını vurguladı.

Eylül ayı itibarıyla şirketin toplam varlığı 2,13 milyar $ ve toplam borcu 2,76 milyar $ seviyesine ulaştı. Şirketin teknik iflası ise 624 milyon $ seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan Meksika İnşaat Odası Eski Başkanı ve Mevcut Danışmanı Raul Flores Gonzalez CFE’yi eleştirdi. CFE, 127 milyon MXN’lik (6,3 milyon $) borcunu ödemesinin ardından şirketin 1 ve 2 No’lu tesislerine 10 gün sonra yeniden elektrik vermişti. Gonzalez bu durumu şirketin üretimini engellemek ve ekonomik açıdan zor duruma düşürmek amacıyla sektörün güçsüz düşürülmesi olarak yorumladı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

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