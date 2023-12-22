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AHMSA’nın hissedarları 350 milyon $’lık krediyi onayladı

Cuma, 22 Aralık 2023 10:07:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da federal bir mahkemenin Altos Hornos de México’nun (AHMSA) hissedarlar toplantısı yapmasını yasaklamasının ardından bugün şirketin üretime yeniden başlaması için 350 milyon $’lık kredi çekilmesi ve yeni hissedarların katılımı onaylandı.

Yeniden yapılandırma sürecinde bulunan şirketlerin kullandığı borç finansmanı yoluyla çekilen kredi ile birlikte yeni hissedarlar devlete bağlı petrol şirketi Petróleos Mexicanos’a (Pemex) olan 112,5 milyon $’lık ödemenin yapılmasına dair bir araya gelecek.

Şirket, yapılan son hissedarlar toplantısı ile alakalı olarak mahkeme kararına uygunluğun temin edildiğini ve yönetim kurulunda bir değişiklik yapılmadığını belirtti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

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