AHMSA’nın varlıklarının değer tespit süreci başladı

Meksikalı çelik üreticisi AHMSA’nın federal yargı tarafından iflasının açıklanmasının ardından şirketi devralan yediemin, açık artırma yoluyla satılacak varlıkların değer tespit sürecini başlattı.

Değer tespit sürecinin ardından ya açık artırma üzerinden muhtemel alıcılara çağrı yapılacak ya da yedieminin satış fiyatının artabileceğini düşünmesi halinde İflas Kanunu kapsamında farklı bir yol izlenecek.

Entegre üretici AHMSA’nın yıllık 5,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip iki yüksek fırını ve 1,2 milyon mt kapasiteli bir adet elektrik ark ocağı bulunuyor.

Uzmanlara göre elektrik ark ocağının alınmasıyla şirket yeniden çelik üretimi yapmaya başlayabilir.