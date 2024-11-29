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AHMSA bazı hissedarların yönetim haklarını kaybettiğini açıkladı

Cuma, 29 Kasım 2024 11:45:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika merkezli entegre çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo’nun başını çektiği hissedarların alacaklıları ile anlaşmaya varamadıkları için şirketin yönetimini kaybedeceklerini ve varlıkların satışı için şirketi yediemine devretmeleri gerektiğini ifade etti.

Şirket, yaptığı basın açıklamasında, “Yasal düzenlemelere göre yedieminin şirketin yönetimini ve varlıklarını devralması ve iflas sürecinin yönetimi için idari ve mali kararları alması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Mahkeme 6 Kasım tarihinde şirketin iflasına karar vermiş ve alacaklılarına ödeme yapmak için varlıklarının satış sürecine başlamıştı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

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