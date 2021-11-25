AHMSA yolsuzluk suçlaması kapsamında Meksika hükümetine ilk ödemeyi yaptı

Perşembe, 25 Kasım 2021 09:55:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), yolsuzluk suçlamalarını düşürmek amacıyla Meksika hükümetiyle yaptığı anlaşma kapsamında ilk ödemeyi gerçekleştirdi.

CEO Alonso Ancira’nın hapis cezasının önlenmesi için AHMSA’nın, üç seferde toplam 216 milyon $ ödeme yapması kararlaştırıldı. Kalan iki ödemenin, 2022 ve 2023 yıllarının Kasım aylarında yapılması bekleniyor.

AHMSA’nın bir şirketi, Meksika hükümetine bağlı petrol dağıtım şirketi Petroleos Mexicanos’a (Pemex) fahiş fiyattan sattığı belirtilmişti. Yolsuzluk suçlamasıyla 2019 yılının Mayıs ayında İspanya’da gözaltına alınan Ancira, yargılanmak üzere Meksika’ya iade edilmişti. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) kara para aklamadan soruşturma başlattığı Ancira, siyasi zulme kurban edildiğini öne sürmüştü.