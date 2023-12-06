AHMSA yeniden faaliyete başlayacak, şirketin yeni sahipleri 600 milyon $ kredi istiyor

Çarşamba, 06 Aralık 2023 09:36:08 (GMT+3) | San Diego

New York merkezli yatırım fonu Argentem Creek Partners’ın Meksikalı çelik şirketi Altos Hornos de México’yu (AHMSA) kısa zamanda yeniden açacağı ve ortaklarından 600 milyon $’a kadar kredi talebini resmileştirmelerini istediği duyuldu.

SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, yeniden yapılandırma sürecinin tıkandığını ve AHMSA’nın çoğunluk hissedarı olan Alonso Ancira’nın da içinde yer aldığı yönetim kurulunun istifa ettiğini belirtti. Kaynak, yeni hissedarların hükümet taleplerini kabul edene kadar yönetim kurulunun görevlerini üstleneceğini ve 20 gün içinde yönetim kurulunu devralacağını ifade etti.

Kaynağa göre iki hafta önce Argentem Creek Partners’ın yöneticilerinin Monclova şehrinde yer alan AHMSA tesislerini ziyaret etmesi süreci hızlandırdı. Kaynak, yatırımcıların AHMSA’ya sermaye sağlamak isteyen mali kuruluşlardan 600 milyon $ kredi alacağını ve kredi protokolünün 21 Ocak tarihindeki hissedarlar toplantısında hazırlanacağını ifade etti. Kredinin de onaylanması durumunda AHMSA iki ay içinde çelik üretimine başlayabilir.