AHMSA sıcak haddehanesinde çıkan yangının ardından üretime kısa sürede yeniden başlamayı bekliyor

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), Çarşamba günü çıkan yangın nedeniyle üretimine ara verdiği sıcak haddehanesinde, üretime kısa bir zaman içerisinde yeniden başlamayı beklediğini bildirdi. Şirket, ekipmanların, yangından zarar gören parçalarını değiştireceğini söyledi.
AHMSA, hasarın ufak çapta olduğunu, üretim faaliyetlerinin kısa süre içerisinde yeniden başlamasını beklediğini ve çelik sevkiyatlarında gecikmeler olmasını düşünmediğini belirtti.
11 işçinin yaralandığı yangının, sıcak haddehanede yapılan bakım çalışmalarından bir hafta sonra çıktığı eklendi.