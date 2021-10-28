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AHMSA sıcak haddehanesinde çıkan yangının ardından üretime kısa sürede yeniden başlamayı bekliyor

Perşembe, 28 Ekim 2021 09:41:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), Çarşamba günü çıkan yangın nedeniyle üretimine ara verdiği sıcak haddehanesinde, üretime kısa bir zaman içerisinde yeniden başlamayı beklediğini bildirdi. Şirket, ekipmanların, yangından zarar gören parçalarını değiştireceğini söyledi.

AHMSA, hasarın ufak çapta olduğunu, üretim faaliyetlerinin kısa süre içerisinde yeniden başlamasını beklediğini ve çelik sevkiyatlarında gecikmeler olmasını düşünmediğini belirtti.

11 işçinin yaralandığı yangının, sıcak haddehanede yapılan bakım çalışmalarından bir hafta sonra çıktığı eklendi.


Etiketler: AHMSA  Meksika  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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