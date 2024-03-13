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AHMSA önümüzdeki aylarda üretime başlayabilir

Çarşamba, 13 Mart 2024 09:59:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA), çelik üretimine yeniden başlamak adına geçen hafta yabancı bir yatırımcıdan kredi almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

2023 yılının başından beri borçları nedeniyle üretim yapamayan AHMSA, 2023 yılının Haziran ayında borçlarını yeniden yapılandırmıştı. Şirket, borsaya sunduğu bilgilerde AHMSA’nın ana hissedarı olan Alonso Ancira Elizondo başkanlığındaki yönetim kurulunun istifasına yönelik verdiği taahhüde uyacağını ifade etti.

Yıllık 5,5 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olan şirket, hükümetin vergilerden sorumlu kurumunun açtığı davalarda tatmin edici sonuçlar alması durumunda bahsi geçen krediyi alma hakkına sahip olacak.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi AHMSA 

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