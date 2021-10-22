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AHMSA ödeme yapmamak için ABD’de konkordato ilan edebilir

Cuma, 22 Ekim 2021 10:19:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA), Meksika hükümetine olan borcunu ödememek için ABD’de konkordato ilan etmeyi düşündüğü belirtildi.

ABD’de konkordato ilan edilmesiyle birlikte AHMSA Başkanı Alonso Ancira’nın, hakkında açılan yolsuzluk davasını sona erdirmek için ödemeyi kabul ettiği miktarı reddedebileceği söyleniyor. AHMSA’nın bir şirketi, Meksika hükümetine bağlı petrol dağıtım şirketi Pemex’e fahiş fiyata devrettiği öne sürülmüştü. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Ancira, tutuklanmamak amacıyla Meksika hükümetine geri ödeme yapmayı kabul etmişti.

Ayrıca, yatırım bankası Jefferies Group LLC’nin, konkordato sürecinde, AHMSA’nın faaliyet gösterebilmesi için finansman arayacağı bildirildi. Söz konusu gelişmeye ilişkin şirketten henüz bir teyit veya yalanlama gelmedi.


Etiketler: Kuzey Amerika  Meksika  AHMSA  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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