AHMSA finansal yeniden yapılandırma sürecine girebilir

Cuma, 07 Ocak 2022 11:12:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA) tarafından yapılan açıklamada, yatırım bankası Jefferies LLC’nin finansal yeniden yapılandırma önerisinde bulunduğu belirtildi.

Şirket, finansal yeniden yapılandırma süreci kapsamında kapitalizasyon veya ortaklık anlaşması imzalanması hususunda danışmak üzere Jefferies ile çalışmaya başladığını dile getirdi.

Stratejik ve stratejik olmayan ortak adaylarıyla görüşmeleri sürdüren şirket, herhangi bir bağlayıcı anlaşma imzalanmadığını ifade etti.

AHMSA, 2020 yılının ikinci yarısında, Villacero ile imzalanan satış anlaşmasını iptal etmişti.