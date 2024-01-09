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AHMSA el değiştirmeden önce enerji borçlarını yeniden yapılandırmak istiyor

Salı, 09 Ocak 2024 10:21:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Altos Hornos de México (AHMSA), devlete bağlı Federal Elektrik Komisyonu’ndan (CFE), enerji borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve yeni bir yatırımcının şirkete sermaye aktararak faaliyetleri yeniden başlatması durumunda elektriğinin kesilmemesini talep etti.

AHMSA geçtiğimiz yılın başında borçlarını ödeyemediği için üretimi durdurmuştu. Yıllık 5,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan şirket New York merkezli yatırım şirketi Argentem Creek Partners aracılığıyla Çinli ve Amerikalı yatırımcılarla pazarlık sürecinde. 

21 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen hissedarlar toplantısında AHMSA’nın çoğunluk hisselerinin satışının tamamlanması planlansa da mahkeme buna izin vermemişti. Ancak bu toplantıda üretime yeniden başlamak için 350 milyon $’lık bir kredi çekme kararı alındı. 

AHMSA’nın iflasını inceleyen mahkeme, ödeme planını konuşmak için AHMSA’dan elektrik borçlarını ödemesini istemişti. Çelik şirketi, CFE’nin şirketin üretim yapmadığı döneme ait kullanılmayan elektrik için de ödeme istediğini ifade etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

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