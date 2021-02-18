AHMSA doğal gaz tedarikindeki sorun nedeniyle 10.000 mt üretim kaybı yaşadı

Perşembe, 18 Şubat 2021 17:51:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), doğal gaz tedarikinde yaşanan kesinti nedeniyle bu hafta 10.000 mt çelik üretimini gerçekleştiremedi.

AHMSA Genel Müdürü Luis Zamudio, Pazartesi günü doğal gaz tedarikinde yaşanan kesinti nedeniyle şirketin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını söyledi. Şimdilik, doğal gaz tedariki yeniden başlamadı.

ABD’de devlete bağlı doğal gaz borusu hattı idarecisi Cenagas, ülkedeki şiddetli hava şartları nedeniyle kritik durum uyarısı yayımladı. Söz konusu hava şartlarının, Meksika’ya yapılan doğal gaz ulaşımı ve arzını etkilediği belirtildi.

Doğal gaz Meksika’da elektrik üretmek için de kullanıldığından, ülkedeki kısıtlı doğal gaz arzı birkaç eyalette elektriğin kesilmesine yol açtı.