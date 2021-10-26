Salı, 26 Ekim 2021 10:30:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), bağlı kuruluşu aracılığıyla ABD’de konkordato ilan etmeyi düşündüğünü doğruladı.

AHMSA, konkordato ilanı için ABD’de yer alan bağlı kuruluşu Minera del Norte SA de CV’yi kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta da bildirdiği üzere, AHMSA CEO’su Alonso Ancira’nın, adının geçtiği yolsuzluk davasını sona erdirmek amacıyla Meksika hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında ödeme yapmamak için konkordato ilan etmeyi planladığı öne sürülmüştü.

Faaliyetlerinin yaklaşık 1/3’i ABD’de yer alan Minera del Norte’nin termal kömür üretimi yıllık 6,6 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Meksika hükümetine bağlı Federal Elektrik Komisyonu’nun, elektrik santralleri için yapılan kömür tedarik sözleşmelerinin feshedilmesi kararının, şirketi olumsuz etkilediği bildirildi.