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AHMSA alacaklılarıyla anlaşmaya vardı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 11:02:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

2023 yılının başından beri borçları nedeniyle üretim yapamayan Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA), aralarında 500 milyon $’dan fazla ödeme yapması gereken federal hükümetin de bulunduğu alacaklılarıyla anlaşmaya vardı. AHMSA’nın iflas davasıyla ilgilenen mahkeme ile bu anlaşmayı resmiyete dökmesi gerekiyor.

SteelOrbis’e konuşan bir kaynak federal hükümetin yeniden yapılandırma planını kabul ettiğini ve mahkemenin de bunu onayladığı durumda hissedarlarla yapılacak bir toplantıda yeni yönetim kurulunun göreve geleceğini ifade etti. Bu süreç dört hafta sürecek. 

New York merkezli yatırım fonu Argentem Creek Partners, 2023’ün Şubat ayında yıllık 5,5 milyon mt sıvı çelik üretim kapasitesine sahip şirketin ana hissedarı olmak için öne çıkmıştı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

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