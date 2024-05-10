AHMSA alacaklılarının %91’inin onayını alırken mahkeme iflas için ek süre tanıdı

Cuma, 10 Mayıs 2024 10:36:19 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA), borçlarını hukuki olarak yeniden yapılandırmak için alacaklıların %91'inin onayını aldı ve bu nedenle mahkeme AHMSA’nın iflasının kesinleşeceği tarihe 90 gün daha ekledi. Ancak şirketin maden biriminin iflası açıklandı.

Mahkeme, maden biriminin iflasının alacaklılarıyla olan anlaşmanın zamanlamasının yanlış olmasından kaynaklandığını belirtti.

AHMSA, yaptığı basın açıklamasında, mahkeme kararının hükümsüz olduğunu ve kararı tersine çevirip anlaşmanın doğru şekilde yerine getirildiğini tasdik etmek için gerekli hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Yüksek fırın ve elektrik ark ocaklı üretim yapan entegre üretici AHMSA yıllık 5,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Şirket Minera del Norte madeninden kendi demir cevherini üretiyor.